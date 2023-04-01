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Beşiktaş'ta Ghezzal'den derbi değerlendirmesi

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, yarın Fenerbahçe ile yapacakları derbi maçın taraftarlar ve oyuncular için önemli olduğunu belirterek, "Tansiyonu yüksek bir atmosferde ve deplasmanda oynuyoruz. Ben bu tarz maçları çok seviyorum." dedi.

Beşiktaş'ta Ghezzal'den derbi değerlendirmesi
AA

Beşiktaş Kulübünün YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı formayla çıktığı 5 Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

Türkiye'de ilk derbi karşılaşmasına Fenerbahçe karşısında çıkan Cezayirli futbolcu, "Bu tarz maçlar bizim için önemli olduğu kadar, oyuncular, taraftarlar ve İstanbul’da yaşayan herkes için de özeldir. Tam da bu yüzden yapmamız gereken şeyi yapacağız. Beşiktaş için oynamayı sevdiğimiz gibi Fenerbahçe veya Galatasaray’a karşı oynamayı da seviyoruz. Bu tarz maçlar her zaman özeldir. Tansiyonu yüksek bir atmosferde ve deplasmanda oynuyoruz. Ben bu tarz maçları çok seviyorum." diye konuştu.

- "O sezonki başarımızın başlangıç maçıydı"

Ligde 2020-2021 sezonunun ilk yarısında Fenerbahçe deplasmanında alınan 4-3'lük galibiyeti değerlendiren Ghezzal, "Beşiktaş uzun süredir bu deplasmanda galibiyet alamıyordu. Dolayısıyla bizim için çok önemli bir maçtı. Aynı zamanda o sezonki başarımızın en büyük parçasının başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bizim için güzel bir anı oldu." şeklinde görüş belirtti.

Cezayirli futbolcu, aynı sezonun ikinci yarısında iç sahadaki 1-1 biten maç için de şu ifadeleri kullandı:

"Maç sonu bizim için büyük hayal kırıklığı oldu. Vida’nın golüyle 1-0 öndeydik ve Ozan Tufan son dakikada attı golü. Ek olarak şampiyonluk yarışı vardı ve gerginliği hissediyorduk. Maç sonunda hayal kırıklığı yaşasak da sezon sonunda şampiyon olmuştuk."

Ghezzal, 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe deplasmanında 2-2 biten mücadele hakkında ise şunları söyledi:

"Fenerbahçe deplasmanında taraftarın da olduğu ilk maçımdı. Büyük bir atmosferde oynadığımızı hatırlıyorum. Bu tarz atmosferde oynamayı seviyorum. Bu baskıyı hissetmek için bu tür maçları deplasmanda oynamayı seviyorum. Bu maçta Josef eski takımına 2 gol atmıştı ve taraftarlar çılgına dönmüştü. Bizim için iyi bir geri dönüş oldu çünkü 2 kez geriye düşüp Josef’in 2 golüyle geri geldik. O maçta iyi bir reaksiyon gösterdik."

- "Fenerbahçe'ye karşı ilk golümü penaltıdan attım"

Geçen sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta oynanan ve 1-1 berabere biten karşılaşmada Beşiktaş'ın golünü kaydeden isim olan Rachid Ghezzal, bu maçta büyük baskı hissettiğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin karşılaşmada öne geçtiğini hatırlatan Cezayirli futbolcu, "Fenerbahçe’ye karşı ilk golümü penaltıdan attım. Michy Batshuayi bir penaltı kaçırmıştı. Üzerimde büyük bir baskı vardı çünkü benden önceki penaltıyı Michy kaçırmıştı. Ama aynı zamanda bu tarz durumlarda penaltıyı atmak da benim sorumluluğumdaydı. O maçta gol attığım için mutluyum." şeklinde konuştu.

Sezonun ilk yarısındaki golsüz biten derbiyi de unutmadığını belirten Ghezzal, "Bu maçla ilgili hatırladığım şeylerden birisi de ısınmaya gittiğimde taraftarların bana tezahürat yapmasıydı. Benim için çok önemli bir andı çünkü bu stadı çok seviyorum. Bu tarz maçları evimizde oynamak harika hissettiriyor. Bu maçla ilgili özel anılarım var." açıklamasında bulundu.

- "Yüzde 200'le oynamak gerekiyor"

Yarın oynanacak derbinin çok önemli olduğunun da altını çizen Cezayirli futbolcu, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce yüzde 100’le, hatta yüzde 200’le oynamak gerekiyor. Ben bunun neresindeyim tam olarak bilmiyorum çünkü uzun bir sakatlık döneminden çıktım. Ama bu tarz maçlar büyük fedakarlık ve özveri ister. Bunu yaptığımız zaman eve 3 puanla döneceğimizi umuyorum."

Son olarak 2 sezon önce 4-3 kazanılan maçta Aboubakar'a attırdığı gol hatırlatılan Ghezzal, "2 yıl önceki gibi yine 3 puanla dönersek, ben orta açarsam ve o da golü atarsa mutlu oluruz. Her iki taraf da bu maçı kazanmak istiyor, biz de sadece bunu yapmaya çalışmalıyız." diyerek sözlerini tamamladı.

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