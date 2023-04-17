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Beşiktaş'ta hayal kırıklığı! 2 isme büyük tepki

Beşiktaş, Trabzonspor ile berabere kalarak 5 maçlık galibiyet serisini noktaladı. Siyah-beyazlılar, 1 maç fazlasıyla Galatasaray'ın 10, Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde kaldı. Güneş'in sonradan oyuna sürdüğü Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka ise hayal kırıklığı yarattı

Beşiktaş'ta hayal kırıklığı! 2 isme büyük tepki

5 maçlık galibiyet serisiyle Trabzon'a gelen siyah-beyazlılar, golsüz beraberlikle hayal kırıklığı yaşadı.

İlk yarıda iki takım da kayıpları oynarken ikinci yarıda tempo yükseldi. İki takım da fırsatlar bulurken Beşiktaş, kaleci Mert'in kurtarışları ve Omar Colley'in çizgi üstündeki hayati hamlesiyle hayatta kaldı.

Beşiktaş puanını 56 yaparken 1 maç fazlasıyla Galatasaray'ın 10, Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde kaldı. Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde ise Adana Demirspor yer alıyor.

5 MAÇLIK SERİDE FREN YAPIYOR!

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde bu sezon 2 kez galibiyet serisi yakaladı. İki seride de 5 maç kazanan Kartal, ilkinde Karagümrük, ikincisinde ise Trabzonspor'la berabere kalarak fren yaptı.

KURTARICILAR HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Şenol Güneş, 6 maç sonra maç kadrosuna aldığı Kevin N'Koudou ile Jackson Muleka'yı 68. dakikada oyuna sürdü. Atletico Madrid maçında son bölümde oyuna girerek gol atan ve alkış alan N'Koudou taraftarları da ümitlendirmişti.

Ancak 2 ismin de performansı büyük hayal kırıklığı yarattı. N'Koudou, 7 top kaybı yaparken 2 ikili mücadele kaybetti.

Gol umudu olarak giren Muleka ise 1 kilit pas dışında herhangi bir hücum istatistiği yapamadan, kaleyi bile yoklamadan mücadeleyi noktaladı.

N'Koudou'nun siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Sezon başında 3.3 milyon Euro bonservis verilen Muleka ise kötü grafiğini sürdürmesi halinde Şenol Güneş'in raporuna göre yaz döneminde kiralık olarak gönderilebilir.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Siyah-beyazlı taraftarlar da N'Koudou ve Muleka'ya Trabzonspor maçının ardından sert tepki gösterdi.

İki oyuncu da sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tutuldu.

GÜNEŞ DE ELEŞTİRDİ

Şenol Güneş iki oyuncuyla ilgili maçın ardından "Gole ihtiyacımız olduğu için Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka'yı kullandım ama demek ki yanlış yapmışız. Belki N'Koudou'yu daha geç alabilirdik. Arkaya koşularıyla iş yapmasını bekledik. Haklı olarak o da hiç oynamadığını söyleyebilir, mazereti çok olabilir. N'Koudou ve Muleka, bu kadar kötü oynayamaz." ifadelerini kullandı.

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