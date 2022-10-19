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Hücumda mecburi değişim! Weghorst ve Ghezzal'ın yerine...

Süper Lig'de inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş, 11. haftada Hatayspor'a konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesi Weghorst ve Ghezzal'ın sakatlanması teknik heyetin planlarını bozarken, Valerien Ismael zorlu mücadelede hücum hattında görev vereceği isimleri belirledi.

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  • Beşiktaş'ta hücumda mecburi rotasyon! Weghorst ve Ghezzal'ın yerine...

    Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakat oyuncu sayısının artması teknik heyeti düşündürüyor. 

     
  • Beşiktaş'ta hücumda mecburi rotasyon! Weghorst ve Ghezzal'ın yerine...

    Son olarak Trabzonspor ile oynanan maçta Ghezzal ve Weghorst'un sakatlanmasıyla hücum hattında değişiklik yapılması zorunlu hale geldi... 
  • Beşiktaş'ta hücumda mecburi rotasyon! Weghorst ve Ghezzal'ın yerine...

    Teknik direktör Valerien Ismael, yıldız isimlerin yokluğunda Hatayspor'a karşı Cenk Tosun ve Muleka ikilisini sahaya sürmeyi planlıyor. 
  • Beşiktaş'ta hücumda mecburi rotasyon! Weghorst ve Ghezzal'ın yerine...

    Trabzonspor'la oynanan maçta oyuna ikinci yarıda girip beraberlik golünü kaydeden Cenk'i Hatayspor'a karşı 11'de görevlendirecek olan Fransız teknik adam, sağ kanatta ise Ghezzal'ın yerine son haftaların suskun ismi Muleka'ya şans verecek. 
  • Beşiktaş'ta hücumda mecburi rotasyon! Weghorst ve Ghezzal'ın yerine...

    REDMOND KULÜBEYE

    Ismael, Trabzonspor maçında bekleneni veremeyen ve oyundan çıkarken bir grup taraftar tarafından ıslıklanan Redmond'u ise Hatay karşısında kulübeye çekecek.
  • Beşiktaş'ta hücumda mecburi rotasyon! Weghorst ve Ghezzal'ın yerine...

    Siyah-beyazlıların hocasının sol kanattaki tercihi ise N'Koudou olacak. Kanatlarda N'Koudou-Muleka, ileri uçta Cenk Tosun'la gol arayacak olan Ismael'in orta saha kurgusu da netleşmeye başladı.
  • Beşiktaş'ta hücumda mecburi rotasyon! Weghorst ve Ghezzal'ın yerine...

    47 yaşındaki teknik adam, orta sahada Dele Alli'yi kulübeye çekip Gedson'u 11'e monte edecek. Gedson'un yanında ise Salih ve Josef forma giyecek. 
  • Beşiktaş'ta hücumda mecburi rotasyon! Weghorst ve Ghezzal'ın yerine...

    DEFANS KURGUSU DEĞİŞMEYECEK

    Ismael, Hatayspor karşısında savunma hattında ise değişikliğe gitmeyecek. Fransız hocanın Masuaku, Tayyip Talha, Montero ve Rosier ile mücadeleleye başlamayı düşündüğü öğrenildi. Kale ise yine Ersin'e emanet...

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