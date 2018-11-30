Sarpsborg'u UEFA Avrupa Ligi'nde 3-2 mağlup eden Beşiktaş, alınan galibiyetinin ardından kentten Oslo'ya hareket etti. siyah beyazlılar 2 saatlik otobüs yolculuğunun ardından 4 saat süren uçak yolculuğuyla İstanbul'a ulaştı. Takım ara vermeden derbiye odaklandı.

BeIN SPORTS'un haberine göre ağrı hissederek Sarpsborg maçının son anlarında oyundan çıkan Jeremain Lens'in ciddi bir durumu olmadığı öğrenildi. Beşiktaş'ta sakatlıklar için ise seferberlik ilan edildi.

GÖKHAN VE QUARESMA MAÇA HAZIR

Norveç deplasmanına götürülmeyen Medel, Gökhan Gönül, ve Ricardo Quaresma'nın Galatasaray maçına hazır olduğu öğrenildi.

İKİ KÖTÜ HABER

Beşiktaş'ta derbide iki önemli eksik olacak. Sakatlıkları devam eden Pepe ve Babel büyük ihtimalle formalarından uzak kalacaklar. Tedavileri devam eden Roco ve bireysel çalışmalarına devam eden Gökhan Töre de derbide forma giyemeyecekler.

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