Beşiktaş'ta ilk hedef Lyanco!
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, imza parası konusunda anlaşmaya varamadığı Daniel Amartey'den vazgeçerken, listenin ilk sırasına Brezilyalı Lyanco'yu aldı.
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemin ilk sırasında stoper transferi yer alıyor.
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
AMARTEY'DEN VAZGEÇİLDİ!
Siyah-beyazlılar ilk olarak Leicester City ile sözleşmesi sona eren Daniel Amartey için girişimlerde bulunurken, bu transferde mutlu sona ulaşamadı.
Ganalı stoperin imza parası talebini aşamayan siyah beyazlı idareciler, bunun üzerine Amartey'den vazgeçti ve rotasını Southampton'ın Brezilyalı stoperi Lyanco'ya çevirdi.
Bein Sports'un haberine göre; Beşiktaş, gelecek sezon İngiltere Championship'te mücadele edecek Southampton'a Lyanco için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparken, görüşmelerin olumlu ilerlediği gelen haberler arasında.
2021/22 sezonunun başında Torino'dan 7.5 milyon Euro karşılığında Southampton'a transfer olan Lyanco, kırmızı beyazlı ekiple çıktığı 48 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Southampton ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.