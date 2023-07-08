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        Beşiktaş'ta ilk hedef Lyanco!

        Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, imza parası konusunda anlaşmaya varamadığı Daniel Amartey'den vazgeçerken, listenin ilk sırasına Brezilyalı Lyanco'yu aldı.

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 11:17
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        Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemin ilk sırasında stoper transferi yer alıyor. 

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        Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

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        AMARTEY'DEN VAZGEÇİLDİ!

        Siyah-beyazlılar ilk olarak Leicester City ile sözleşmesi sona eren Daniel Amartey için girişimlerde bulunurken, bu transferde mutlu sona ulaşamadı. 

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        Ganalı stoperin imza parası talebini aşamayan siyah beyazlı idareciler, bunun üzerine Amartey'den vazgeçti ve rotasını Southampton'ın Brezilyalı stoperi Lyanco'ya çevirdi.

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        Bein Sports'un haberine göre; Beşiktaş, gelecek sezon İngiltere Championship'te mücadele edecek Southampton'a Lyanco için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparken, görüşmelerin olumlu ilerlediği gelen haberler arasında.

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        2021/22 sezonunun başında Torino'dan 7.5 milyon Euro karşılığında Southampton'a transfer olan Lyanco, kırmızı beyazlı ekiple çıktığı 48 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. 

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        Southampton ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

         

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