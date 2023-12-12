Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Eric Bailly'nin menajerinden flaş açıklama!

Beşiktaş'ta 'performans düşüklüğü' ve 'takım içindeki uyumsuz davranışlar' sebebiyle kadro dışı bırakılan 5 oyuncudan biri olan Eric Bailly için açıklama geldi.

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"ERIC (BAILLY) YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADI"

BBC'de yer alan habere göre Pimenta, "Kadro dışı kalmasına şok olduk ve bu bizi çok şaşırttı. Eric'in yanlış bir şey yapmadığını bildiğimiz için tepkimizi göstermeye hazırlanıyoruz. Oyuncunun hakları ihlal ediliyor ve onu koruyacağımızdan emin olabilirsiniz" dedi.