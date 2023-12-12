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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Eric Bailly'nin menajerinden flaş açıklama! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Eric Bailly'nin menajerinden flaş açıklama!

        Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden biri olan Eric Bailly için menajeri Rafaela Pimenta'dan açıklama geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 19:31 Güncelleme: 12.12.2023 - 19:31
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        Beşiktaş'ta 'performans düşüklüğü' ve 'takım içindeki uyumsuz davranışlar' sebebiyle kadro dışı bırakılan 5 oyuncudan biri olan Eric Bailly için açıklama geldi.

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        Fildişi Sahilli savunma oyuncusunun menajeri Rafaela Pimenta, yaptığı açıklamada, oyuncunun haklarının ihlal edildiğini söyledi.

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        "ERIC (BAILLY) YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADI"

        BBC'de yer alan habere göre Pimenta, "Kadro dışı kalmasına şok olduk ve bu bizi çok şaşırttı. Eric'in yanlış bir şey yapmadığını bildiğimiz için tepkimizi göstermeye hazırlanıyoruz. Oyuncunun hakları ihlal ediliyor ve onu koruyacağımızdan emin olabilirsiniz" dedi.

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        Beşiktaş'ta Eric Bailly ile birlikte Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana ve Rachid Ghezzal, "performans düşüklüğü" ve "takım içindeki uyumsuz davranışlar" nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

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