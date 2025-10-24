Habertürk
        Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 16:57 Güncelleme: 24.10.2025 - 16:57
        Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi!
        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

        Konyaspor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, pas ve taktiksel çalışmalarla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maç ve bitiricilik çalışmasıyla tamamlandı.

        Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

