Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde salonda ve sahada yaptığı antrenmanlarla devam etti.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, ısınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan yeni transfer Keny Arroyo, Beşiktaş'taki ilk antrenmanına çıkarken, geçici transfer sözleşmesi sonlandırılarak Beşiktaş'a dönen Amir Hadziahmetovic de çalışmada yer aldı.