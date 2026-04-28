        Beşiktaş'ta kırılma anı derbiler oldu!

        Beşiktaş'ta kırılma anı derbiler oldu!

        Beşiktaş 13 maçlık yenilmezlik serisi ile çıktığı Galatasaray derbisindeki mağlubiyetin ardından lig hedefinden koptu. Sonraki 6 maçta Fenerbahçe derbisi de olmak üzere 2 yenilgi alan Beşiktaş sadece 3 kez kazanırken Fatih Karagümrük beraberliği ile bu periyotta 8. Puanını kaybetti. Üçüncü Trabzonspor'la fark 9 olurken 5. Başakşehir ile fark 5'e düştü.

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 12:46 Güncelleme:
        Kırılma anı derbiler oldu!

        Süper Lig’in 31. Haftasında Fatih Karagümrük ile evinde golsüz berabere kalan Beşiktaş puan kayıplarına bir yenisini ekledi.

        Siyah-beyazlılar, bu sezon 8. beraberliğini alırken puanını 56 yaptı. Beşiktaş için ilk 3 yarışında kırılma anı ise derbiler oldu.

        Ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe yenilgisinin ardından 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan siyah-beyazlılar, 25. Haftasındaki Galatasaray derbisi öncesinde Trabzonspor ile farkı 5’e düşürse de derbide kaybeden taraf oldu. 1-0’lık yenilgi ile ilk 3 şansı zora girerken siyah-beyazlılarda lig hedeflerinden tamamen koptu.

        Sonrasında Gençlerbirliği ve Kasımpaşa’yı yenen siyah-beyazlılar bir diğer derbide de Fenerbahçe’ye deplasmanda son dakika penaltısı ile 1-0 kaybetti.

        Beşiktaş, Antalyaspor’u yenerek moral bulsa da Samsunspor deplasmanında 2-0’lık yenilgi ve Fatih Karagümrük beraberliği ile bu periyotta 8 puanlık kayıp yaşadı.

        Trabzonspor’un da bu süreçteki kayıplarına rağmen fark 9’a çıkarken 5. Sıradaki Başakşehir fark 5’e düştü.

        Bu süreçte Türkiye Kupası’na odaklanan Beşiktaş, çeyrek finalde Alanyaspor’u elerken yarı finalde Konyaspor ile eşleşti.

        Siyah-beyazlılar, ligde hedeflerden uzak geçen sezonu kupayla noktalamayı isterken gözler artık Konyaspor maçına çevrildi.

        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        "Süreyya" belgeseli çekiliyor
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Arkadaş kurbanı oldu
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan'dan 'sıkılaşma' sinyali
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
