Süper Lig'de ilk yarının son maçında Konyaspor'a 90. dakikada yediği golle kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör konusu gündemdeki yerini koruyor.

Önder Karaveli yönetiminde ilk 3 maçta Kayserispor ve Göztepe'yi yenen, Fenerbahçe ile ise derbide berabere kalan Beşiktaş'ta toplanan 7 puanın ardından kara bulutlar dağılsa da Konyaspor yenilgisinin ardından gözler Türkiye Kupası'ndaki Altay ve Süper Kupa'daki Antalyaspor maçlarına çevrildi.

Siyah-beyazlı yönetimin alınacak sonuçlara göre yerli ve yabancı adaylar arasında arayışlara yeniden başlayacağı öğrenilirken Katar'daki kupa finali kritik önem taşıyor.

Yönetimin yeni bir hoca getirmesi halinde Karaveli ise yardımcı antrenör olarak görevine devam edeceği kaydedildi.