Beşiktaş'a 2017-2018 sezonunun başında Sunderland'den kiralanan ve ertesi sezonda da bonservisi alınan Jeremain Lens, Kartal'ın son yıllardaki en büyük hayal kırıklıklarından birisi oldu. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; yüksek maliyetine rağmen gösterdiği performansla beklentilerin hep altında kalan Hollandalı futbolcu ile yollar ayrılmak istense de 2022'ye kadar süren sözleşme yönetimin önündeki en büyük engel. Yeni sezonda kadro giderlerini oldukça aşağı çekmeye hazırlanan siyah-beyazlı kurmaylar, 32 yaşındaki futbolcunun yüksek maliyetinden en az hasarla kurtulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

5.5 MİLYON EURO BONSERVİSLE GELDİ, TOPLAM MALİYET 12.5 MİLYON EURO!

2017-2018 yaz transfer döneminde sezonunda Sunderland'den 1.5 milyon Euro'luk ücretle kiralanan Lens'in ertesi sezon 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanılarak transfer edilmişti. Puan başı 4 bin Euro alan Lens, Türkiye Kupası maçları hariç, her sezon 25 karşılaşmanın üzerinde forma giymesi halinde ise 100 bin Euro da prim kazanıyor. Tecrübeli oyuncu, maliyeti ve performansı göz önüne alındığında Beşiktaş'ın son dönemdeki büyük hayal kırıklıklarından birisi oldu. Lens bonservisi ve aldığı ücretlerle Beşiktaş'a şu ana kadar 12.5 milyon Euro'ya mal oldu.

Lens'in sezon sezon maliyeti ise şöyle:

2017-2018

25 Süper Lig: 1 gol

2 Şampiyonlar Ligi: -

6 Türkiye Kupası: 3 gol, 4 asist

Garanti ücret: 2.2 milyon Euro

Bonus: 100 bin Euro

2018-2019

28 Süper Lig: 1 gol, 5 asist

9 Avrupa Ligi: 4 gol, 4 asist

Garanti ücret: 2.25 milyon Euro

Bonus: 100 bin Euro

2019-2020

16 Süper Lig: 1 gol, 2 asist

4 Avrupa Ligi: -

2 Türkiye Kupası: -

Garanti ücret: 2.3 milyon Euro

2020-2021

Garanti ücret: 1.95 milyon Euro

2021-2022

Garanti ücret: 1.8 milyon Euro