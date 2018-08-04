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Avrupa kupalarında fileleri 2 kez havalandıran ve 28 golle Beşiktaş'ın en golcü yabancı oyuncu unvanını elde eden Mario Gomez, bu performansının ardından siyah-beyazlı ekiple devam etmeme kararı aldı ve Wolfsburg tarafından transfer edilmişti.