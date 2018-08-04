Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Siyah-beyazlılar forvet için harekete geçti!
04.08.2018 - 09:15 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişme yaşanıyor! Vincent Aboubakar'dan sonra Cenk Tosun'un da gidişiyle birlikte bir türlü dikiş tutturulamayan santrfor bölgesi için harekete geçti! Alvaro Negredo'nun takımdan ayrılması beklenen Beşiktaş'ta gündeme eski oyuncu geldi! Başkan Fikret Orman bu transfere önce soğuk baksa da uygun sözleşmeyle transferin bitirilmesi amaçlanıyor...
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Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer komitesi başkanı Umut Güner'in, Juventus'un golcüsü Mario Mandzukic'le Marmaris'te bir otelde yaptığı görüşme gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Umut Güner, Alvaro Negredo'nun takımdan ayrılması halinde oluşacak 4.3 milyon Euro'luk maaş boşluğunu kullanmayı hedefleyerek Mandzukic'e bir teklif sunmuştu.
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Hırvat golcü de Juventus'taki durumuna ve diğer tekliflere göre yanıt vereceğini iletmişti.
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Mandzukic cephesinde bunlar yaşanırken bir süredir fısıltı şeklinde dolaşan Mario Gomez söylentileri de yeniden yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
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3 MİLYON EURO VE BONUSLAR
Kara Kartal'da 2015-16'da şampiyonluk ve gol krallığı yaşayan Alman yıldızın menajeri aracılığı ile haber yolladığı öğrenildi!
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Başkan Fikret Orman'ın Gomez'in ayrılma şekli sebebiyle ilk başta bu teklife soğuk baktığı belirtildi.
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Ancak yöneticilerin Gomez'le yeni bir sayfa açılabileceği yönünde fikir belirtmeleri sonrası Orman da konuyu değerlendirmeye aldı.
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Dövizdeki artış nedeniyle mali anlamda dikkatli davranması gereken Siyah-Beyazlılar'ın, Gomez'e 3 milyon Euro garanti ücret ve performans bonusları içeren bir sözleşme önereceği kaydedildi.
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Transferle ilgili önümüzdeki günlerde resmi gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
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Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 sezonuna giren Beşiktaş, Demba Ba'nın ardından golcü eksikliğini İtalya'nın Fiorentina ekibinden Alman oyuncu Mario Gomez'i kiralayarak gidermişti.
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Söz konusu sezonu şampiyon tamamlayan siyah-beyazlı ekipte Gomez de attığı gollerle bu başarıda önemli pay sahibi olmuştu. Ligde 26 gol atan Alman oyuncu, sezonu gol krallığıyla tamamlamıştı.
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Avrupa kupalarında fileleri 2 kez havalandıran ve 28 golle Beşiktaş'ın en golcü yabancı oyuncu unvanını elde eden Mario Gomez, bu performansının ardından siyah-beyazlı ekiple devam etmeme kararı aldı ve Wolfsburg tarafından transfer edilmişti.
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GOMEZ DE KENDİNİ BULMUŞTU!
İtalya'nın Fiorentina takımında geçirdiği iki sezonda beklenen performansı veremeyen Gomez, Beşiktaş'ta eski günlerine dönmüştü.
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En iyi sezonlarını ülkesinde Stuttgart formasıyla 2008-2009'da 35, Bayern Münih formasıyla 2010-2011'de 39 ve 2011-2012'de 41 gol kaydederek yaşayan Gomez, gösterdiği performansla futbol dünyasının önemli forvetleri arasına girmişti.
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Sonrasında transfer olduğu Fiorentina'da 2013-2014'te 4, 2014-2015'te 10 golde kalan tecrübeli futbolcuya, geçen sezon siyah-beyazlı formayla kaydettiği 28 gol, tekrar milli takımın kapılarını açmıştı.
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