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Beşiktaş'ta Metin Albayrak'ın yerine Serdal Adalı atandı

Beşiktaş Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ve yeni yönetimde yer almayan Metin Albayrak'ın yerine Serdar Adalı atandı

Beşiktaş

Siyah-beyazlı kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Şirketimizin 24.05.2019 (bugün) tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; 22.05.2019 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa dilekçesini vermiş olan Metin Albayrak'ın istifasının kabulüne, istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Serdal Adalı'nın atanmasına karar verilmiştir."

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