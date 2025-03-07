Beşiktaş'ta orta alan rekabeti

Beşiktaş'ta Solskjaer ile yakalanan çıkışta bireysel performanslar da yükselirken orta alanda da forma rekabeti iyice arttı.

Gedson Fernandes orta alanda Norveçli teknik adamın da vazgeçilmezi olurken diğer forma için ise Alex Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic rekabet halinde.