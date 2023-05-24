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Beşiktaş'ta Redmond ve Gedson'da son durum!

Önümüzdeki sezonun planlamasını yapan Beşiktaş'ın önceliği iç transfer. Teknik direktör Şenol Güneş, Nathan Redmond’ın takımda kalmasını isterken Gedson Fernandes'e ise teklifler devam ediyor

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Beşiktaş'ta Redmond ve Gedson'da son durum!

    Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması devam ediyor. Yönetim, öncelikle iç transferi bitirmeye odaklandı.
  • Beşiktaş'ta Redmond ve Gedson'da son durum!

    Şenol Güneş’in takımın başına geçmesinin ardından performansı yükselen Nathan Redmond’ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek.
  • Beşiktaş'ta Redmond ve Gedson'da son durum!

    Güneş, İngiliz futbolcunun mutlaka takımda kalmasını istiyor. Boşta olan Redmond ile maddi konularda bir problem yok.

     
  • Beşiktaş'ta Redmond ve Gedson'da son durum!

    1,5 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme öneren yönetim, oyuncu tarafından gelecek cevabı bekliyor. 
  • Beşiktaş'ta Redmond ve Gedson'da son durum!

    Haziran ayında çocuğu dünyaya gelecek Nathan Redmond'ın eşi ise ülkesi İngiltere’ye dönmek istiyor. 
  • Beşiktaş'ta Redmond ve Gedson'da son durum!

    Yönetim, 29 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.
  • Beşiktaş'ta Redmond ve Gedson'da son durum!

    GEDSON'A AKIN VAR

    Öte yandan gösterdiği performansla takımın en beğenilen isimlerinden olan Gedson Fernandes’e de bir çok talip var.
  • Beşiktaş'ta Redmond ve Gedson'da son durum!

    İtalyan basını, Monaco'nun ilgilendiği Portekizli futbolcu için Napoli'nin de devreye girdiğini iddia etti.
  • Beşiktaş'ta Redmond ve Gedson'da son durum!

    Beşiktaş yönetiminin, bonservisinin yüzde 50'sini elinde bulundurduğu Gedson için 20 milyon euronun altındaki tekliflere sıcak bakmadığı öğrenildi. 
  • Beşiktaş'ta Redmond ve Gedson'da son durum!

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