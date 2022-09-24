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Beşiktaş'ta Redmond ve Ghezzal'de son durum

Beşiktaş'ta elinde kırık tespit edilen Redmond'un Fenerbahçe derbisinde oynama şansı var. Ağrıları devam eden Ghezzal'in ise bu hafta idmanlara başlaması bekleniyor

Beşiktaş'ta Redmond ve Ghezzal'de son durum

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürürken sakat oyuncuların durumu netlik kazanıyor.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Redmond, el tarak kemiğindeki kırık nedeniyle operasyon geçirdi. Yıldız oyuncunun tedavisine başlanırken derbide özel bir atel ile oynama ihtimalinin olduğu ifade edildi.

Siyah-beyazlılarda 2. haftadaki Alanyaspor maçında sakatlanan ve tedavisinde son aşamada olan Ghezzal için ise bekleyiş devam ediyor.

Yıldız oyuncunun ayağındaki ağrılarının devam ettiği belirtilirken bu hafta idmanlara başlaması ve derbide görev alması bekleniyor.

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