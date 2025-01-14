Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü evinde Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Futbolcular, ısınma koşuları, kuvvet ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla idmanı tamamladı.
Beşiktaş, Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.