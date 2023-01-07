Şenol Güneş'ten Weghorst açıklaması: "Bye bye demesi yetmiyor"

Güneş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Wout Weghorst'un hareketini görmedim ve bilmiyorum. Bilmediğim şeyi konuşamam. Wout, yürekten oynuyor. Katkı yapıyor. Ama Weghorst'un veda etmesi için seyirciye selam etmesi yetmiyor. Kulüple de konuşması lazım. Gelişmeyi ben de duydum. Henüz net değil. Birinin geleceği, gideceği ile ilgili konuşmayı uygun bulmuyorum, gündemimizde öyle bir şey yok. Konyaspor maçına odaklanmış durumdayız." ifadesini kullandı.

"Kazanmamzı gereken bir maçtı. Kazandık. Tüm oyuncular 3 puan için savaştı. Oyun olarak eksiklerimiz vardı. İlk yarıda oyun kontrolü bizdeydi ama oyunda kopmalar oldu. Rakibin böyle oynayacağını biliyorduk. Adana Demirspor maçındaki kontrol burada yoktu. Çok top kaybettik. Pas yapmamız gerekirken top kaybettik ve rakibe şans verdik. İyi pozisyonlar buldular. Rakip de moralliydi, kazanmışlardı. İki taraf da savaştı. Kasımpaşa iyi oynadı. Eksiler ve artılarla kazandık."

"Beşiktaş, bir çıkış arıyor hem oyun hem sonuç olarak. Puan kayıpsız gitmemiz önemli. Konyaspor iyi bir takım. Deplasmanda puan kayıplarımız fazla. Telafi etmek istiyoruz. Oyun olarak çoğu zaman iyiyiz ama deplasmanda daha çok çalışmalıyız. Konya maçına kazanmak için gideceğiz."

"OZAN TUFAN'LA GÖRÜŞMEDİM"

Öte yandan Şenol Güneş, ismi Beşiktaş'la anılan Ozan Tufan hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı.

Güneş açıklamasında, "Ozan Tufan transferi çok konuşuluyor. Sosyal medyada çok itirazlar var. Tıpkı Burak Yılmaz sürecinin aynı yaşanıyor. Siz Burak Yılmaz'a kefil olmuştunuz. Ben kefilim, hatırım için ses çıkarmayın demiştiniz. Beşiktaş taraftarı Burak Yılmaz için sessiz kaldı ve bağrına bastı. Aynı şey Ozan Tufan için geçerli olabilir mi? Ona da bir kefalet verir misiniz? " sözlerini kullandı.

Güneş, "Ozan Tufan'la görüşmem olmadı. Ozan Tufan'ı beğeniyorum. Teknik olarak olumlu tarafı var. Türk oyuncu olarak avantajı var. Ekonomik avantajı nedir bilmiyorum. Mevki olarak defansta oyuncu düşünüyorum. Bir numara istediğim bu. Mümkünse daha düşük yaşta oyuncular almayı düşünüyoruz. Transferlerin hepsi konuşmaya muhtaç. Kimsenin garantisini görmüyorum. Şimdilik kaleci alacak gibi durmuyoruz." diye konuştu.