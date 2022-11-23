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Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Sözleşmesi ortaya çıktı, gidiyor...

Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş’in performasından memnun kalmadığı Arthur Masuaku'nun kaderi belli oldu. Demokratik Kongolu futbolcunun sözleşmesindeki kritik detay da ortaya çıktı. İşte Beşiktaş'taki sıcak gelişme...

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  • Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Sözleşmesi ortaya çıktı, gidiyor...

    Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş’in performasından memnun kalmadığı Arthur Masuaku için ayrılık ihtimali kapıda.
  • Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Sözleşmesi ortaya çıktı, gidiyor...

    NTV Spor'da yer alan habere göre; Kongolu futbolcunun devre arasında Beşiktaş’ta devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.
  • Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Sözleşmesi ortaya çıktı, gidiyor...

    Teknik direktör Şenol Güneş, tecrübeli sol bekin performasından memnun değil.
  • Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Sözleşmesi ortaya çıktı, gidiyor...

    SÖZLEŞMESİ ORTAYA ÇIKTI

    Ancak Beşiktaş’ın West Ham United’dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki oyuncunun zorunlu satın alma opsiyonu olduğu ortaya çıktı.
  • Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Sözleşmesi ortaya çıktı, gidiyor...

    Sözleşme şartına göre Masuaku 25 maça ilk 11’de başlaması halinde opsiyonu devreye girecek.
  • Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Sözleşmesi ortaya çıktı, gidiyor...

    12 maça ilk 11’de başlayan Masuaku, 13 karşılaşmada daha ilk 11’de yer alırsa bonservisi Beşiktaş’a geçecek.
  • Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Sözleşmesi ortaya çıktı, gidiyor...

    Beşiktaş zorunlu satın alma bedeli olarak West Ham United’a 2.2 milyon Euro ödeyecek. 
  • Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Sözleşmesi ortaya çıktı, gidiyor...

    Kartal, Arthur Masuaku ile de 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
  • Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Sözleşmesi ortaya çıktı, gidiyor...

    Masuaku, çıktığı 12 maçta gol bulamazken 2 asist yaptı.
  • Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Sözleşmesi ortaya çıktı, gidiyor...

    29 yaşındaki futbolcu, sezona iyi bir giriş yapsa da son maçlarda yaptığı hatalarla dikkat çekmişti.
  • Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Sözleşmesi ortaya çıktı, gidiyor...

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