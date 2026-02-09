Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, ilk maçında gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlıların "Ara transfer" döneminde Belçika'nın Genk takımından kadrosuna kattığı Güney Koreli oyuncu, 53. dakikada ceza sahası içinde yaptığı röveşata ile fileleri havalandırdı. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, pozisyonda Oh'a topu çıkaran Emmanuel Agbadou'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Çakır, gol kararı verdi.

Güney Koreli futbolcu, 29. dakikada ise ceza sahası içinde Ümit Akdağ ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Oyunu devam ettiren maçın hakemi Oğuzhan Çakır, topun dışarı çıkmasının ardından VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izledi ve penaltı kararı verdi.

33. dakikada topun başına geçen kaptan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Hyeon-gyu, puan kaybına rağmen performansı ile beğeni topladı.