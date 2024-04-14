Beşiktaş'ta tost ücreti kavgası: Müşteriye kurşun yağdırdı

Barış A., Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan bir büfeye gelerek tost siparişi verdi.

Servis edilen tostu yedikten sonra kasaya ücreti ödemeye yönelen Barış A. ile çalışan arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Barış A., tost ücretini veremeyince çalışan da "paran yoksa sonra verirsin" dedi.

Bu sözlere sinirlenen Barış A. "Paramız var. Parasız gezmiyoruz herhalde. Sen bana ne demek istiyorsun" diye karşılık verdi.