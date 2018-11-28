Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş, kulübünde kadro dışı bırakılan Portekizli forvet için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Siyah-beyazlılar ara transfer dönemi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cenk Tosun ve Negredo'nun gitmesinin ardından gol yollarında sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Ocak ayından uygun fiyatlı bir golcüyü renklerine katmak istiyor. Bu konuda resmi adımlar atılmaya devam ediyor.

Beşiktaş yönetimi, Norwich'te kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki Portekizli oyuncu Nelson Oliveira için ilk temas kuruldu. Championship'te yer alan İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. İki taraf arasında prensip anlaşmasına varıldığı ifade edilirken, farklı anlaşmalar üzerinde görüşmeler devam ediliyor.

Beşiktaş, Oliveira'yı, 6 aylığına kiralamak sonra şartlar uyarsa, 3 milyon Euro'ya bonservisini almak istiyor. Norwich, Oliveira'yı 6 ay ve 1.5 yıllığına kiralamaya sıcak bakıyor. Ama İngilizler, Portekizli golcüyü yıl sonunda kesin satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor.

Beşiktaş, Ocak ayında satın alırsa 2 milyon Euro, Haziran'da alırsa 500 bin + 3 milyon Euro'ya çıkabileceğini iletti. İngilizler ise şimdi 3 milyon Euro'ya satıp, bir daha defteri kapatma opsiyonunu da listeye ekledi.

DEDRYCK BOYATA'YA RAKİP ÇIKTI

Beşiktaş'ın transfer listesindeki stoper adaylarından biri olan Dedryck Boyata için Fulham'ın da devrede olduğu belirtildi. İngiliz Bristol Post gazetesi, hali hazırda Beşiktaş'ın da gündeminde olduğunu ifade ettiği Boyata'yı Fulham'ın da takibe aldığını iddia etti.

Premier Lig ekibinin, Celtic'de forma giyen 27 yaşında ve 1.88 boyundaki Belçikalı stoperi transfer etmek için 4 milyon Euro'luk bir rakamı kenara ayırdığını yazıldı.

FRANSIZLARDAN LUİZ ADRİANO İDDİASI!

Fransız RMC Radyosu, Nantes ve Frankfurt'un da istediği Luiz Adriano'ya Beşiktaş'ın da talip olduğunu iddia etti. Sambacının formasını giydiği Spartak Moskova'nın 5.5 milyon euro'luk bir rakam belirlediğini, Luiz Adriano için Fransız ve Alman ekiplerinin arasına giren Beşiktaş'ın da bu rakam konusunda ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi.

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