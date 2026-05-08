Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile arasında sorun olduğu iddia edilen ve takımdan ayrılmak istediği öne sürülen Vaclav Cerny, hakkındaki haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Çek futbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, ayrılık iddialarını net bir dille yalanladı.

Cerny paylaşımında, "Aile üyelerimin sağlığı hakkında yalan ve yanıltıcı bilgiler yaymayı bırakın! Sevdiklerimin sağlıklı ve mutlu olması konusunda kendimi çok şanslı hissediyorum! Ve tam olarak olmak istediğim yerdeyim." ifadelerini kullandı.