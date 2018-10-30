Bu sezon gol yollarında etkisiz kalmaları nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Vagner Love'ın yanı sıra Mustafa Pektemek, son maçlarda kendini buldu.
Sezonun ilk 13 resmi maçında Beşiktaş'ın attığı 28 golün sadece 7'sinde imzası bulunan santrforlar, Vagner Love Mustafa Pektemek'in liderliğinde son 6 resmi karşılaşmada daha fazla sorumluluk aldı. 2018-2019'un ilk 13 karşılaşmasında gollerin yüzde 25'ine katkı yapabilen santrforlar, son 6 karşılaşmada ise Mustafa Pektemek ve Vagner Love'ın sorumluluk almasıyla gol yollarındaki katkısını artırdı.Siyah-beyazlılarda 13 maçlık periyotta Cyle Larin ile takımdan ayrılan Alvaro Negredo üçer gol kaydederken, Vagner Love bir kez fileleri havalandırabildi.
Beşiktaş, son 6 resmi karşılaşmada rakip fileleri 10 kez havalandırırken, Vagner Love ve Mustafa Pektemek ikilisi bunların 7'sini attı. Bu iki oyuncu, böylece söz konusu maçlardaki gollerin yüzde 70'ini kaydetti.Siyah-beyazlı ekipte eleştirilen santforlardan Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Nasr'a transfer olurken, Cyle Larin ise yakaladığı şansı iyi değerlendiremeyince gözden düştü.
Beşiktaş'ta son 6 maçta Vagner Love ile Mustafa Pektemek öne çıktı.
VAGNER LOVE, GEÇEN SEZONU GEÇTİ
Siyah-beyazlı takımın Brezilyalı santrforu Vagner Love, Beşiktaş kariyerinde geçen sezonu şimdiden geçmeyi başardı.
Geçen sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen ve 2017-2018'in ikinci bölümünde Beşiktaş'a sadece 4 gol kazandırabilen Vagner Love, 2018-2019'daki 19 resmi maçta şimdiden 6 gole ulaştı. Vagner Love, Süper Lig ve Avrupa'da bu sezon üçer gol kaydetti.Santrforların etkisiz kaldığı ilk 13 maçta sadece bir kez gol sevinci yaşayabilen Vagner Love, sonraki 6 karşılaşmada ise 5 gol attı.
MUSTAFA PEKTEMEK DE ATMAYA BAŞLADI
Geçen sezondan beri diğer santrforların gölgesinde kalan ve fazla süre alamayan Mustafa Pektemek ise uzun bir aradan sonra ilk 11'de çıktığı Çaykur Rizespor maçında 2 gol birden attı.Süper Lig'de bin 247 gün sonra ilk 11'de şans bulan Mustafa Pektemek, Çaykur Rizespor karşısında 3 ve 40. dakikalarda fileleri havalandırdı.Süper Lig'deki Göztepe mücadelesinde 71. dakikada oyuna dahil olan Mustafa, Çaykur Rizespor karşısında 90 dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki oyuncu, Avrupa kupalarında ise sadece 21 dakika şans bulabilmişti.
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