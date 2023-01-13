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Beşiktaş Kulübü, Manchester United'a transfer olacak Wout Weghorst'un kiralık sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlılar, Hollandalı golcünün bonservisine sahip olan Burnley'in 2 milyon 825 bin euro ödediğini ve kontratın feshedildiğini duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır.

Burnley FC kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile Şirketimize 2.825.000 Avro fesih bedeli ödenecektir.”