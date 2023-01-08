Beşiktaş'ta Weghorst yolcu, gözler Aboubakar'da!

Al-Nassr ile sözleşme feshetme sürecinde olan eski golcüsünün durumunu yakından takip eden siyah-beyazlılar, Weghorst'un ayrılığının ardından Aboubakar için harekete geçecek.

Aboubakar için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu konuşuluyor.