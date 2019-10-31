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HaberlerFutbolBeşiktaş'ta yeni hedef: Dertlasman bitsin! BJK haberleri

Beşiktaş'ta yeni hedef: Dertlasman bitsin!

Derbide Galatasaray'ı devirerek kötü gidişe dur diyen Beşiktaş'ta hedef Antalyaspor'u da yenip deplasmandaki galibiyet hasretine son vermek. Bu sezon dış sahada hiç kazanamayan Kartal, Akdeniz'de bu kötü grafiği sonlandırmayı planlıyor

Beşiktaş

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek kendine gelen Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi tüm hızıyla devam ediyor. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; derbiyi kazanarak taraftarına büyük bir sevinç yaşatan siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazanmayı başarmıştı. Kartal'da gözler şimdi deplasmandaki şanssızlığı kırmaya çevrildi.

BU SEZON HİÇ KAZANAMADI

Lige ve Avrupa'ya çok kötü başlayan Beşiktaş bu sezon deplasmanda hiç maç kazanamadı. Ligde ilk maçında Sivasspor'a konuk olan Kartal, rakibine 3-0 mağlup olurken sonrasında da Gaziantep'e 3-2, Trabzonspor'a ise 4-1 yenildi. Siyah-beyazlılar, dış sahadaki son maçında ise Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

 

AVCI GÜVENİYOR

Galatasaray zaferiyle derin bir nefes alan teknik direktör Abdullah Avcı, Antalyaspor'u da devirerek kara bulutları tamamen dağıtmayı hedefliyor. Sakatlardan gelen iyi haberlerle eli güçlenen tecrübeli hoca, galibiyet için takımına güveniyor. Avcı, ligde 2 haftadır kaybeden Antalyaspor'un çıkış aradığına dikkat çekerek öğrencilerini maçın zorlu geçeceği konusunda uyardı.

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