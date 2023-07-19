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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta yeni sezon kombine biletleri satışa sunuldu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta yeni sezon kombine biletleri satışa sunuldu

        Beşiktaş, 2023-2024 futbol sezonunda Beşiktaş Stadyumu'nda oynayacağı iç saha karşılaşmalarını kapsayan kombineleri satışa sundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 15:16
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        Yeni sezon kombine biletleri satışa sunuldu
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        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kombine satış işlemleri; passo.com.tr web sitesi, Passo mobil uygulama ve Beşiktaş Stadyumu Kombine Satış Ofisi'nde satışa çıkarıldığı bildirildi.

        Kombine alımı esnasında Passolig yıllık kart kullanım süresinin en az 31.05.2024 tarihine kadar geçerli olması gerektiği belirtildi.

        Divan ve kongre üyeleri ile kadın ve öğrenci taraftarlar için değişen oranlarda indirim avantajlarından yararlanabilecek.

        Kombine biletlerin fiyatları şöyle:

        VIP 100: 95.000 TL

        VIP 101-126: 85.000 TL

        1. Kategori: 35.500 TL

        102-125 Blok: 32.500 TL

        2. Kategori: 29.500 TL

        3. Kategori: 25.500 TL

        4. Kategori: 23.500 TL

        5. Kategori: 21.000 TL

        6. Kategori: 18.500 TL

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        415-416 Blok: 12.500 TL

        414-417 Blok: 10.500 TL

        413-418 Blok: 8.500 TL

        7. Kategori: 6.000 TL

        8. Kategori: 5.500 TL

        Kuzey Üst: 4.500 TL

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