Hareketli saatler yaşanan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında yönetimden de açıklama geldi. Asbaşkan Emre Kocadağ, Sergen Yalçın, ayrılık ve teknik direktör arayışlarıyla ilgili konuştu. Kocadağ'ın sözleri şöyle:

"SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'IN EVLADI"

"Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın evladı ve planlarımızın parçası olarak takımın başına geldi. Hocamızla beraber, 'Bu takımdan bir şey olmaz. Bu kulüp ayağa kalkmaz. 10 sene şampiyon olamazlar' denilen bir dönemde, iki kupa ile çok büyük başarıya imza attık"

"BU SÜREÇLERİ BİRLİKTE YAŞADIK"

"Hep beraber bu süreçleri yaşadık. Hem camiayı sevindirdik, hem de büyük bir başarının altına imza attık. Hocamız da teknik ekiple bu işin altına imza attı"

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

"Daha iyi bir kadro kurduğumuzu düşündük. Hedef yürüyecek bir ekip olarak yola çıktık. Ne bizim, ne camiamızın, ne de hocanın beklentilerini karşılayan sonuç olmadı. Bir sürü faktör var ama yaşanılan süreçte çok ciddi yıpranmalar oldu. Elimizden geleni yaptık"

"NE GEREKİYORSA YAPTIK"

"Hocamızın bizden talep ettiği dönemde, ne gerekiyorsa yaptık. İki hafta önce de görüştük ve hocamıza güvendiğimizi söyledik. Tekrardan denemesi gerektiğini söyledik. Hocamız daha fazla Beşiktaş'a zarar vermek istemediğini söyledi. Biz de bunu uygun gördük"

"SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ İÇİN EFSANE BİR İSİM"

"Sergen Yalçın, Beşiktaş için efsane isim. Efsane bir oyuncu olarak girdiği kapıdan, efsane bir hoca olarak çıktı. Çok büyük bir kazanım. Hem Beşiktaş, hem de Türk futbolu için... Bugün bir ayrılık oldu ama hocamıza, Beşiktaş'ın kapısı asla kapanmamıştır"

"ÖPÜŞEREK AYRILDIK"

"Karşılıklı konuştuk, bizim Sergen Yalçın'ın ayrılması gibi bir düşüncemiz yoktu. Ancak üst üste gelen bir süreç var. Hocamız 'Daha fazla zarar vermek istemiyorum' diyerek camiayı düşündüğünü belirtti. Sergen Yalçın gitti ama Beşiktaş defteri kapanmadı. Sergen hoca ile öpüşerek, koklaşarak ayrıldık. Bazen bu durumlar da olabiliyor. Beşiktaş'ı ayağa kaldırmak için gerekeni yapacağız"

"TEKRAR GELECEK"

"Bizler de yönetimlerden ayrıldık ama geri döndük. Sergen Yalçın bir gün bu kapıdan içeri tekrar girecek. Sergen Yalçın kendini ispat etti"

"HOCA İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

"Hoca anlamında B planımız yoktu ama bugün itibariyle çalışmalara başladık. İnşallah kısa süre içerisinde iyi bir hoca ile anlaşacağız"

"TAZMİNAT MADDESİ YOK"

"Maddi konuluk bir olay yok. Sergen hocanın zaten tazminat maddesi yoktu. Karşılıklı anlaşarak ayrıldık."

"KAYSERİSPOR MAÇINA ÖNDER HOCA ÇIKACAK"

"İçeride profesyonellerimiz var. Büyük ihtimal Kayseri maçına Önder Hoca çıkacak. Daha sonra bu hafta hoca adayları ile görüşüp, karar veririz. Yerli ya da yabancı diye bir şey söylemek istemiyorum. Sezon ortası ve kimler bize, nasıl cevap verecek değerlendireceğiz"

TARİH VERDİ: FENERBAHÇE MAÇINA...

"İsim üzerinden konuşmak doğru olmaz. Boşta çok değerli hocalar var. Fenerbahçe derbisinde yeni hocayı çalıştırmak isteriz"

SAMET AYBAABA, RIZA ÇALIMBAY, MEHMET ÖZDİLEK, FARIOLI SÖZLERİ:

"Hepsi çok değerli isimler. Biz bir isim için karar vermedik. En iyisi olması için gerekeni yapacağız."