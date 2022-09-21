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Beşiktaş'tan ayrıldılar, şimdi ne yapıyorlar?

Kimisi genç yaşta Avrupa'nın yolunu tuttu, kimisi ise kulüp bile bulmakta zorlandı. Kadro dışı geçen uzun sürenin ardından futbolu noktalayıp farklı sektörlere giriş yapan da vardı. Beşiktaş'tan bu yaz transfer döneminde ayrılan isimleri mercek altına aldık. İşte o isimler...

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  • Beşiktaş'tan ayrıldılar, şimdi ne yapıyorlar?

    Emirhan İlkhan

    Beşiktaş'tan 4.5 milyon Euro bonservisle Torino'ya transfer olan genç oyuncu, 3 maçta sonradan oyuna girerken 88 dakika süre aldı. Gol ya da asist katkısı yapamadı.
  • Beşiktaş'tan ayrıldılar, şimdi ne yapıyorlar?

    Rıdvan Yılmaz

    Beşiktaş'tan Rangers'a 4 milyon Euro artı bonuslarla transfer olan 3 resmi maçta da sonradan oyuna girip 177 dakika süre aldı. 1 asist yaptı.
  • Beşiktaş'tan ayrıldılar, şimdi ne yapıyorlar?

    Serdar Saatçı

    Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldıktan sonra 1.5 milyon Euro bedelle Braga'nın yolunu tutan Serdar Saatçı, yeni takımında henüz şans bulamadı.
  • Beşiktaş'tan ayrıldılar, şimdi ne yapıyorlar?

    Jeremain Lens

    Beşiktaş'ın transferlerinde en büyük hayal kırıklıklarından birisi olan Jeremain Lens, kadro dışı geçen uzun sürenin ardından sözleşmesini tamamladı. Beşiktaş'tan ayrılan Hollandalı futbolcu, Fransa 3. Lig ekibi Versailles'e imza attı.
  • Beşiktaş'tan ayrıldılar, şimdi ne yapıyorlar?

    Kenan Karaman

    Transferin son günlerinde sürpriz bir şekilde alacaklarına karşılık bonservisinı alan Kenan Karaman, Schalke'nin yolunu tutmuştu. Tecrübeli oyuncu yeni takımında 2 maçta oyuna girerken 37 dakika şans buldu.
  • Beşiktaş'tan ayrıldılar, şimdi ne yapıyorlar?

    Gökhan Töre

    Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Gökhan Töre, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a imza attı. 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşmeye imza atan Töre'nin asgari ücret ve performansa dair bonuslar alacağı bir sözleşmeye imza attığı konuşulmuştu.
  • Beşiktaş'tan ayrıldılar, şimdi ne yapıyorlar?

    Domagoj Vida

    Beşiktaş'ta 3.7 milyon Euro ile uzun süre en fazla maaşa sahip isim olan tecrübeli stoperin sözleşmesi sona erdi. Uzatma görüşmelerinde kendisine sunulan teklifi reddeden Vida, Yunanistan'dan AEK ile anlaştı. Hırvat savunmacı, 6 maçta da 11'de görev aldı.

     
  • Beşiktaş'tan ayrıldılar, şimdi ne yapıyorlar?

    Güven Yalçın

    Beşiktaş'ın sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Güven Yalçın, bedelsiz olarak İtalya Serie B ekiplerinden Genoa'nın yolunu tutmuştu. Güven, biri ilk 11 olmak üzere 7 maçta 196 dakika süre aldı ancak gol ya da asist katkısı yapamadı.
  • Beşiktaş'tan ayrıldılar, şimdi ne yapıyorlar?

    Alex Teixeira

    Beşiktaş'a büyük umutlarla gelse de hayal kırıklığı yaratan Alex Teixeira, karşılıklı anlaşmayla kontratını feshetmişti. 32 yaşındaki futbolcu, ülkesine dönerek Vasco da Gama ile anlaştı. 9 maçta 7 kez 11'de başlarken 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.

     
  • Beşiktaş'tan ayrıldılar, şimdi ne yapıyorlar?

    Cyle Larin

    Beşiktaş'ın sözleşme uzatma teklifini reddeden bir başka isim olan Larin, Belçika ekiplerinden Club Brugge'e transfer oldu. Larin, 2'si ilk 11 olmak üzere 8 maça çıkarken 1 gol attı. Kanadalı futbolcu, Belçika Süper Kupa sevinci de yaşadı.
  • Beşiktaş'tan ayrıldılar, şimdi ne yapıyorlar?

    Oğuzhan Özyakup

    Beşiktaş'tan ayrılan Ozzie, uzun süre kulüp bulamasa da Hollanda'da Fortuna Sittard ile anlaştı. Burak Yılmaz'ın da olduğu takımda forma giyen Oğuzhan ilk maçında şık bir gol attı. Oğuzhan toplamda 2 maçta sonradan oyuna girerken 65 dakika süre aldı.
  • Beşiktaş'tan ayrıldılar, şimdi ne yapıyorlar?

    Mehmet Topal

    Beşiktaş'ta sakatlıklar nedeniyle fazla şans bulamayan tecrübeli futbolcu, sözleşmesi bittikten sonra futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.
  • Beşiktaş'tan ayrıldılar, şimdi ne yapıyorlar?

    Fabrice N'Sakala

    Beşiktaş'ta son dönemini kadro dışı geçiren Fabrice N'Sakala, henüz kulüp bulamadı.

     
  • Beşiktaş'tan ayrıldılar, şimdi ne yapıyorlar?

    Adem Ljajic

    6.5 milyon Euro bonservis ve büyük umutlarla geldiği Beşiktaş'ta iyi başlasa da sonrasında hayal kırıklığı olan Adem Ljajic de sözleşmesi bittikten sonra aradığını bulamadı. Beşiktaş'ta son sezonunu kadro dışı geçiren Ljajic, son olarak Sırp ekibi Novi Pazar ile deneme idmanlarına çıktı.
  • Beşiktaş'tan ayrıldılar, şimdi ne yapıyorlar?

    Douglas

    Beşiktaş'a Sivasspor'dan gelen Douglas, beklentilerin altında kalırken sonrasında da kadro dışı bırakılmıştı. Beşiktaş'tan ayrılmayan ve sözleşmesini tamamlayan Douglas da sonrasında kulüp bulamadı. Brezilyalı oyuncunun futbolculuğu bırakıp müteahhit olmaya karar verdiği basına yansımıştı.

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