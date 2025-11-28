Habertürk
        Beşiktaş'tan Coca-Cola'nın sponsorluk teklifine ret! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Coca-Cola'nın sponsorluk teklifine ret!

        Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Filistin hassasiyeti nedeniyle Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini kabul etmediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 18:49 Güncelleme: 28.11.2025 - 18:49
        Beşiktaş'tan Coca-Cola'ya ret!
        Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini kabul etmediklerini söyledi.

        Fora, yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı kulübün toplum hassasiyetlerine duyarsız kalamayacağına vurgu yaparak, "Böyle bir anlaşmayı etik bulmadığımız için kabul etmedik. Beşiktaş olarak önceliğimiz her zaman toplumumuzun hassasiyetidir. Yaşananlar ortada. Taraftarlarımız da böyle bir anlaşmaya sıcak bakmadı. Ülkemizin ve toplumun hassasiyetini göz önüne alarak böyle bir anlaşma yapmak istemedik. Beşiktaş her zaman vicdandan yana olmuştur." diye konuştu.

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da "Filistin'de, Gazze'de yaşananlar belli. Gönlüm böyle bir anlaşmaya el vermedi." ifadeleriyle Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddettiklerini açıklamıştı.

