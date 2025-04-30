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        Beşiktaş'tan, Emlak Konut'la iş birliği anlaşması

        Beşiktaş Kulübü, Dikilitaş Mahallesi'ndeki taşınmazla ilgili proje geliştirmek için Emlak Konut'la iş birliği protokolü imzalandığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 16:32 Güncelleme: 30.04.2025 - 16:32
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        Beşiktaş'tan, Emlak Konut'la iş birliği anlaşması
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        Beşiktaş Kulübü, Dikilitaş Mahallesi'ndeki taşınmazla ilgili proje geliştirmek için Emlak Konut'la iş birliği protokolü imzalandığını duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kulübümüz, Dikilitaş Mahallesi’nde bulunan 15.382,49 m yüz ölçümüne sahip taşınmazımız üzerinde proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile iş birliği protokolü imzalamıştır. Projeden elde edilecek gelirle kulübümüz mali açıdan güçlü bir yapıya kavuşacaktır."

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