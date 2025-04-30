Beşiktaş'tan, Emlak Konut'la iş birliği anlaşması
Beşiktaş Kulübü, Dikilitaş Mahallesi'ndeki taşınmazla ilgili proje geliştirmek için Emlak Konut'la iş birliği protokolü imzalandığını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, Dikilitaş Mahallesi'ndeki taşınmazla ilgili proje geliştirmek için Emlak Konut'la iş birliği protokolü imzalandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Dikilitaş Mahallesi’nde bulunan 15.382,49 m yüz ölçümüne sahip taşınmazımız üzerinde proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile iş birliği protokolü imzalamıştır. Projeden elde edilecek gelirle kulübümüz mali açıdan güçlü bir yapıya kavuşacaktır."