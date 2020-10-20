Beşiktaş'ta 2 sakatlık

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Ajdin Hasic´in, takımımızın 17 Ekim Cumartesi günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan değerlendirme neticesinde, sol uyluk üst adalesinde (vastus intermedius) evre 2 strain, Atakan Üner´in ise 18 Ekim Pazar günü yapılan çalışması sonrası gerçekleştirilen kontrolünde sağ diz arka adalesinde (popliteus) evre 1 strain tespit edilmiştir. İki futbolcumuzun da tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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