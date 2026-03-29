Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Beşiktaş'tan Lucescu için geçmiş olsun mesajı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Lucescu için geçmiş olsun mesajı

        Beşiktaş Kulübü, milli takım kampında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Romanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 17:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'tan Lucescu için geçmiş olsun mesajı!

        Romanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, milli takımda kampında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

        Beşiktaş Kulübü, 2002-2004 sezonları arasında teknik direktörlüğünü yapan Mircea Lucescu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

        Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eski teknik direktörümüz Mircea Lucescu’nun Romanya milli takımı antrenmanı sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mircea Lucescu’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        CANLI | Fenerbahçe Opet- Galatasaray Çağdaş Faktoring
        Vahşet kurbanı Kubilay Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        "Trump'ı durdurun!"
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        Maliye'den sıkı takip
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Sessizliğini bozdu
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Konserde kavga çıktı
