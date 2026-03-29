Beşiktaş'tan Lucescu için geçmiş olsun mesajı
Beşiktaş Kulübü, milli takım kampında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Romanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Giriş: 29.03.2026 - 17:39
Romanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, milli takımda kampında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Beşiktaş Kulübü, 2002-2004 sezonları arasında teknik direktörlüğünü yapan Mircea Lucescu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eski teknik direktörümüz Mircea Lucescu’nun Romanya milli takımı antrenmanı sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mircea Lucescu’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.
