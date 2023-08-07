Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Yine "eş" değer sıkıntı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Yine "eş" değer sıkıntı!

        Bu sezon talip olduğu futbolcuların eşlerinden çok çeken Beşiktaş, Ruslan Malinovskyi'de de benzer bir handikaba takıldı. Ailesi İtalya'da yaşamak isteyen Ukraynalı futbolcu, transferde Torino'ya yakın konumda...

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 07.08.2023 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Eş" değer sıkıntı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Marsilya'dan Ruslan Malinovskyi'ye talip oldu.

        Fransız ekibine 1.5 milyon Euro kiralama, 7 milyon Euro da satın alma opsiyonu teklifi sunan siyah-beyazlılara bu transferde İtalyan rakip çıktı.

        Serie A ekiplerinden Torino da Marsilya'ya 10 milyon Euro'yu bulan bir satın alma opsiyonu kiralama teklifi sunarken tecrübeli oyuncunun ailesinin de İtalya'da kalmak istediği öğrenildi.

        30 yaşındaki orta saha için görüşmeler sürerken Torino'nun bu transferde şimdilik avantajlı gösteriliyor.

        EŞ SIKINTISI DERT OLDU!

        Beşiktaş'ın bu transfer dönemindeki hedeflerinde ailesel faktörler ise dikkat çekiyor.

        Geçen sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Nathan Redmond ile yola devam etmek isteyen Beşiktaş, sezonun tamamlanmasının ardından uzun süre yıldız isimden haber beklemişti.

        Yeni doğum yapan eşinin İngiltere'de yaşamk istemesi nedeniyle kararsızlık yaşayan Redmond, Beşiktaş'a sıcak baksa da tercihini Premier Lig'e yeni çıkan Burnley'den yana kullanmıştı.

        Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Roberto Pereyra'da da benzer bir sıkıntı yaşadı. Arjantinli oyuncu ile görüşmeler sürse de eşinin İtalya'da yaşamak istemesi transferi çıkmaza sokmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kurban dolandırıcılığında rekor hapis istemi!
        Kurban dolandırıcılığında rekor hapis istemi!
        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Altın ithalatına kota geliyor
        Altın ithalatına kota geliyor
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Avrupa rakiplerimiz belli oluyor!
        Avrupa rakiplerimiz belli oluyor!
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Slovenya'da sel faciası
        Slovenya'da sel faciası
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular