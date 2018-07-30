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Ancak bu noktada Chadli’nin vereceği karar da çok büyük önem taşıyor. 28 yaşındaki hücum oyuncusu menajeriyle bir araya gelecek ve net fikrini ortaya koyacak. Belçikalı’nın yeni bir maceraya sıcak bakmasını açıklaması ve üzerine, “Menacerimi çağıracağım ve gelen teklifleri değerlendireceğiz. Pek çok teklifin olduğunu biliyorum. Bu hafta oturup karar vereceğiz” ifadelerini kullanması Beşiktaş’ın umutlarını artırdı.