OSPINA İLE ANLAŞMA TAMAM
Fabri'nin Fulham'a transferi sonrasında kaleci konusunda girişimlerini sürdüren Beşiktaş, Arsenal forması giyen Ospina ile her konuda anlaşma sağladı. Kolombiyalı file bekçisi için İngiliz kulübü ile görüşen Beşiktaş Yönetimi Arsenal'e 1 milyon 500 bin Euro teklif ederken olumlu cevap aldı.
Ospina'da bir olumsuzluk yaşaması durumunda Harun Tekin'i de gündemine alan Beşiktaş Yönetimi Bursaspor'la görüşmelerini sürdürüyor. Yeşil-Beyazlı yönetimin Beşiktaş'tan 3 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli istediği ortaya çıktı.
(Takvim)
KARTAL İÇ TRANSFERE HIZ VERDİ
Siyah-Beyazlılar, Atiba Hutchinson’ın ardından kulüple 1 yıllık sözleşmesi bulunan Adriano Correia ve Ryan Babel için de çalışma başlatma kararı aldı.
Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda bu 2 ismin de kontratını uzatmayı planlayan yönetim, UEFA Avrupa Ligi 2. tur rövanşında perşembe günü B36 Torshavn’la oynayacakları karşılaşma sonrasında harekete geçecek. Adriano ve Babel’in sözleşmesini uzatmak için menacerleriyle masaya oturacak olan Beşiktaşlı idareciler, böylelikle iki önemli yıldızından ilerleyen yıllarda da faydalanmayı hedefliyor.
Brezilya ekibi Flamengo’ya transferi son anda gerçekleşmeyen tecrübeli kanat oyuncusu Ryan Babel’e, 1+1 yıllık kontratın önerileceği bildirildi. Kariyerine Beşiktaş’ta devam etmeye karar veren Babel’in, 2.1 milyon Euro’luk maaşının artırılması halinde Siyah-Beyazlılar’da kalmayı planlıyor. Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş’in kadrosundaki değişilmez isimleri arasında yer alan Adriano’ya da 1+1 senelik yeni öneri sunulacağı belirtildi.
(Fanatik)
CHADLI İÇİN TEKLİF YAPILDI
Beşiktaş’ta transfer hareketliliği arttı. 10 numara ve forvet pozisyonuna öncelik veren Siyah-Beyazlılar’ın gündemine son olarak Nacer Chadli girdi. Premier Lig’den düşen West Bromwich ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı için Kartal’ın İngiliz temsilcisine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi dahi yaptığı ortaya çıktı.
Ancak bu noktada Chadli’nin vereceği karar da çok büyük önem taşıyor. 28 yaşındaki hücum oyuncusu menajeriyle bir araya gelecek ve net fikrini ortaya koyacak. Belçikalı’nın yeni bir maceraya sıcak bakmasını açıklaması ve üzerine, “Menacerimi çağıracağım ve gelen teklifleri değerlendireceğiz. Pek çok teklifin olduğunu biliyorum. Bu hafta oturup karar vereceğiz” ifadelerini kullanması Beşiktaş’ın umutlarını artırdı.
Beşiktaş kulislerinde konuşulan bir başka kritik detay da temsilcimiz ile Chadli arasında şu ana kadar yürütülen görüşmelerin son derece pozitif seyrettiği yönünde. Daha önce gündeme gelen Ndiaye ve Kagawa’dan beklediği sonuçları alamayan Kartal’ın Belçikalı star için ciddi rakamları da gözden çıkardığı bildirildi.
(Fanatik)
NEGREDO GİDİYOR
Siyah-beyazlıların yetki verdiği bazı menajerlerin, Negredo için İspanyol kulüpleriyle temas kurduğu öğrenildi. Negredo’nun eşinin İspanya’ya geri dönmeye sıcak bakması nedeniyle La Liga’ya yönelen Beşiktaş Yönetimi’nin, bu oyuncunun aldığı ücretin üçte birini de ödemeyi kabul ettiği belirtildi. Siyah-beyazlılar takımda kalması halinde Negredo’ya 4 milyon 350 bin euro daha ödeyecek. İspanyol golcünün gönderilmesi halinde ise bu paranın yaklaşık 3 milyon euroluk kısmı kasada tutulacak
(Milliyet)
ANSARIFARD İDDİASI
Negredo ve Love'ı gönderip yeni bir golcü almak istemesine rağmen, golcüleri elinde kalan Beşiktaş için İran basınından Ansarifard iddiası geldi.
Tehran Times gazetesi, Olimpiakos'ta forma giyen Karim Ansarifard'ın geçtiğimiz cumartesi günü Beşiktaşlı yöneticilerle görüşüp anlaştığını duyurdu.
Sözleşmesi 2020'de sona erecek oyuncunun ön protokol bile imzaladığı belirtilen haberde "Beşiktaş başkanı Yunanistan ziyaretinde Ansarifard ve menajeri ile transfer için el sıkıştı" ifadesi kullanıldı.
Piyasa değeri 4 milyon euro civarında olan 28 yaşındaki İranlı santrfor, geçen sezon Olimpiakos'ta 28 karşılaşmada 18 gole imza atmıştı.
1.86 boyundaki oyuncu Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda çıktığı 3 maçta ise 1 golle atabilmişti.
(Fotomaç)
KAGAWA İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Siyah- Beyazlı yönetim West Bromwich'te oynayan kanat oyuncusu Chadli ve Dortmund'da 10 numara pozisyonunda forma giyen Kagawa'yı renklerine bağlamak için bitirici hamleleri yapacak.
Belçikalı yıldız Chadli için yapılan görüşmelerde sona gelindi.
Kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması için tüm kozlar oynanacak.
Şu ana kadar yapılan görüşmelerde imza aşamasına gelindiği öğrenildi.
Beşiktaş Yönetimi küçük pürüzleri giderir gidermez bu transferi mutlu sonla bitirecek.
Yönetim ayrıca Kagawa için de Dortmund'la dirsek teması sağlayacak. Bu oyuncu da kiralanmak isteniyor.
Dortmund ile pazarlıklarını sürdürecek olan Beşiktaş, Kagawa'yla da istediği yıllık ücretin indirilmesi için masaya oturacak. Anlaşma sağlanırsa imzalar atılacak.
(Takvim)
MIGNOLET'DE SONA DOĞRU
Fabri'nin gidişiyle acil olarak kaleci arayışlarına başlayan ve lig bitmeden bu sıkıntıyı çözmek isteyen Beşiktaş, Simon Mignolet'i bitirme aşamasına getirdi. Daha önce Belçikalı file bekçisi ile prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, kulübü Liverpool'la da bir süredir sıkı pazarlık halindeydi. Allison Becker'i kadrosuna katan Kırmızılar, Mignolet'i satmak istiyor, Beşiktaş ise kiralama teklifinde bulunuyor. Son gelen haberlere göre iki tarafın 30 yaşındaki file bekçisi konusunda satın alma opsiyonlu kiralama üzerinden anlaştığı bildirildi.
Ayrıca İngiltere basınında da satışa çıkıyor sıkça yer bulan transfer gelişmesi için Ada'da dün de yeni iddialar gündeme geldi. Haberlerde siyah-beyazlı kulübün, oyuncuyu isteyen diğer tüm rakiplerini geçerek Liverpool'u kiralama konusunda ikna ettiği ileri sürüldü. 1.93 boyundaki eldivenin gelecek sezon Süper Lig'de forma giyeceği, 2019-2020 sezonunda ise bonservisiyle gideceği kaydedildi. Son dakikada bir terslik olmazsa Mignolet'in birkaç gün içinde Türkiye'ye gelip sözleşme imzalayacağı bilgisi paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde bu transfer gelişmesinin Domagoj Vida takası ile mümkün olabileceği de ileri sürülmüştü.
Geçen sezon Liverpool'da kaleyi kaptıran 30 yaşındaki kaleci, Premier Lig'de 19 maça görev alırken 24 gol yedi, 7 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı. Mignolet, Liverpool'a 10 milyon euro'ya transfer olmuştu.
Belçikalı kalecinin menajeri de Beşiktaş görüşmelerini açıkladı. Nico Vaesen, İngiliz basınına yaptığı açıklamada "Evet görüşmeler yapıyoruz ve teklifler somutlaştı. Sadece Beşiktaş değil başka kulüpler de Mignolet'i istiyor. Liverpool'la uzun bir kontratı var ama neler olacağını önümüzdeki günlerde hep biryikte göreceğiz" şeklinde konuştu.
Bu arada Mignolet'in İngiliz ekibinden kesin ayrılacağını takımın teknik direktörü Jürgen Klopp da açıkladı. Alman çalıştırıcı, gözden çıkardığı Mignolet için, "Çok iyi kaleci ama yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Bu karardan mutlu olmayacağını biliyorum ama dünyada futbol böyle" ifadelerini kullandı.
(Fotomaç)
NEGREDO, PREMIER LİG'E GİDEBİLİR
Şenol Güneş’in kadroda düşünmediği Alvaro Negredo, Beşiktaş yönetimi tarafından Fulham’a teklif edildi…
Fabri için yapılan transfer görüşmeleri sırasında siyah-beyazlıların Negredo’yu istemeleri durumunda çok uygun şartlarda Fulham’da oynamasına destek olma sözü verdiler. Fulham’ın Negredo’ya ilgili henüz bir hamle yapmadığı ama Negredo’nun Beşiktaş’ta kazandığı rakamı garantilemeden ayrılmaya sıcak bakmadığı bildirildi.
(Fotospor)
HEM OSPINA, HEM DE MIGNOLET'YLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Fabri’nin 6 milyon Euro karşılığında Fulham’a gitmesinin ardından kaleci konusunda arayışlarını hızlandıran Beşiktaş’ın bu hafta içerisinde yeni 1 numarasını açıklaması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar, Arsenalli Ospina ve Liverpool’da üçüncü kaleci durumuna düşen Simon Mignolet’i gündemine almıştı. Her iki kaleci ile de anlaşan yöneticilerin, bu hafta içinde Teknik Direktör Şenol Güneş ile yapacakları toplantı sonrası net kararlarını verecekleri öğrenildi. Beşiktaş tercih edeceği kaleciyi kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.
Bu iki kaleci arasında yapılacak tercihte Şenol Güneş’in kararı etkili olacak. Deneyimli çalıştırıcı, Fabri’nin transferi öncesi, “Fabri giderse nasıl transfer yapacağız o da önemli. Örneğin sattık Fabri’yi, aldık bir kaleci ama Fabri’yi sattığımız paraya. Bunu istemem ama iyi para verilir ve o da gitmek isterse ona bir şey diyemem” açıklamasını yapmıştı.
(Akşam)
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