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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'tan sürpriz hamle: David Neres! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'tan sürpriz hamle: David Neres!

        Transfer çalışamlarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah-Beyazlılar, Benfica forması giyen David Neres için harekete geçti. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 22:18 Güncelleme: 16.07.2024 - 22:18
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        Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş transferde gaza bastı.

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        Siyah-Beyazlılar için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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        CNN Portekiz'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Benfica'dan David Neres transferi için harekete geçti.

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        Haberde siyah beyazlı takımın 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için henüz resmi bir teklif sunmadığı belirtildi.

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        Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı çok istediği ve kısa süre içinde Benfica'nın kapısını çalacağı ifade edildi.

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        25 MİLYON EURO

        Sao Paulo, Shakhtar, Ajax ve Benfica formaları terleten tecrübeli oyuncunun piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

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        Kariyeri boyunca 281 maça çıkan Neres, 74 gol ve 69 asistlik performans sergiledi.

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