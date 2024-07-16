Beşiktaş'tan sürpriz hamle: David Neres!
Transfer çalışamlarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah-Beyazlılar, Benfica forması giyen David Neres için harekete geçti. İşte detaylar...
Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş transferde gaza bastı.
Siyah-Beyazlılar için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
CNN Portekiz'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Benfica'dan David Neres transferi için harekete geçti.
Haberde siyah beyazlı takımın 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için henüz resmi bir teklif sunmadığı belirtildi.
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı çok istediği ve kısa süre içinde Benfica'nın kapısını çalacağı ifade edildi.
25 MİLYON EURO
Sao Paulo, Shakhtar, Ajax ve Benfica formaları terleten tecrübeli oyuncunun piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.