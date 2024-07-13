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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan teknik ekibe Yianni Michelis takviyesi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan teknik ekibe Yianni Michelis takviyesi

        Beşiktaş, MLS ekibi Detroit City'de görev yapan video analisti Yianni Michelis'i teknik ekibe dahil ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 16:35 Güncelleme: 13.07.2024 - 16:35
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        Beşiktaş'tan teknik ekibe takviye!
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bu kez teknik ekibe bir isim dahil edildi.

        MLS ekibi Detroit City, sosyal medyasından bir paylaşımda bulunarak takımın yardımcı antrenörü Yianni Michelis'in Beşiktaş'a katılacağını açıkladı.

        Paylaşımda, Michelis'in Beşiktaş'ta video analisti olarak görev yapacağı belirtilerek, kendisine başarılar dilendi.

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