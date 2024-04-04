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        Beşiktaş'tan TFF'ye tepki!

        Beşiktaş, Türk futbolunda yaşanan son gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabından flaş açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 00:23 Güncelleme: 04.04.2024 - 00:23
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        Beşiktaş'tan TFF'ye tepki!
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        Beşiktaş Kulübü, Türk futbolunda yaşanan son gelişmelerle ilgili flaş açıklamada bulundu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye'de spor hukukunun bu kadar değersizleştirildiği, standardının kalmadığı ve adalete güvenin yok olduğu başka bir dönem görülmemiştir." denildi.

        Beşiktaş'ın açıklamasının tamamı:

        "Günden güne maç sayısının arttığı, fikstürlerin yoğunlaştığı gerçeğine dayanarak çağdaş spor hukukunda kararlar hızlı alınmalıdır. Kararlar, doğru ve evrensel standartlara göre belirlenmelidir. Ne yazık ki federasyonumuz bu konuda aldığı kararlarla güveni sağlamaktan yoksundur.

        Bir sporcumuza dudak okuma yöntemiyle 1 gecede kural değiştirerek 6 maç ceza veren, 1 sporcumuza sahaya inen taraftarı arkadaşını koruma amaçlı uzaklaştırdığı için ceza veren federasyonla ülke gündemini 15 gündür meşgul eden olaylı maç sonrası bilinen cezaları veren federasyon aynıdır.

        Türk futbolu, Josef de Souza olayında yaşananların oyunun gelecekte uğrayabileceği yıpranmayı göz önünde bulundurarak irdeleyip içtihatlar kurmak, spor hukukunu gelişen şartlara göre güncellemek yerine, genel geçer bir itinasızlıkla ele almanın faturasını içinden çıkılmaz bir kaosla ödemek zorunda kalmıştır.

        Geç ve geçmişe kıyasla orantısız alınan kararlar, geleceğe dair adaletin tesis edilebileceği yönünde güveni topyekün ortadan kaldırmıştır. Kuralların kişilere ve kulüplere göre değişimini Türk futbolu adına kaygıyla izliyor, not ediyoruz."

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