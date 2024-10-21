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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan TFF'ye Yunus Akgün başvurusu! - Galatasaray Haberleri

        Beşiktaş'tan TFF'ye Yunus Akgün başvurusu!

        Beşiktaş, Antalyaspor galibiyeti sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Galatasaraylı Yunus Akgün için TFF'ye başvuruda bulunacak.

        Giriş: 21.10.2024 - 22:30 Güncelleme: 21.10.2024 - 22:46
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        Beşiktaş'tan Yunus Akgün başvurusu!
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        Beşiktaş, Yunus Akgün'ün Instagram'daki paylaşımı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunacak.

        Siyah-beyazlılar, Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesine göre Yunus Akgün'ün 2-5 maç arası ceza alması gerektiği görüşünde.

        NE OLMUŞTU?

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Yunus Akgün, galibiyet sonrası Beşiktaş aleyhine küfürlü bir paylaşım yapmıştı.

        MADDE 41 NEDİR?

        "KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME"

        (1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer

        ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik

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        haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu

        eylemleri gerçekleştiren;

        (a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7

        müsabakadan men cezası,

        (b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde

        ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 210.000.-

        11 TL’den 900.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 90.000.-TL’den 420.000.-TL’ye

        kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL’den 150.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü

        yöneticileri için 51.000.-TL’den 90.000.-TL’ye kadar para cezası,

        (c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-TL’den 500.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.

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