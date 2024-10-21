Beşiktaş'tan TFF'ye Yunus Akgün başvurusu!

Beşiktaş, Yunus Akgün'ün Instagram'daki paylaşımı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunacak.

Siyah-beyazlılar, Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesine göre Yunus Akgün'ün 2-5 maç arası ceza alması gerektiği görüşünde.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Yunus Akgün, galibiyet sonrası Beşiktaş aleyhine küfürlü bir paylaşım yapmıştı.

MADDE 41 NEDİR?

"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME"

(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer

ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik

REKLAM

haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu

eylemleri gerçekleştiren;