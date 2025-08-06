Beşiktaş'tan Uduokhai için sakatlık açıklaması!
Beşiktaş, Alman stoperi Felix Uduokhai'nin üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini ve St. Patrick maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı
Beşiktaş, Felix Uduokhai'nin üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle St. Patrick ile oynanacak maçın kadrosunda yer almayacağını açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Baş ağrısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan futbolcumuz Felix Uduokhai'nin yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanmıştır. Felix Uduokhai, takip ve tedavi sürecine İstanbul'da devam etmek üzere St. Patrick maçı kadrosundan çıkartılmıştır."