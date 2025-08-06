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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Uduokhai için sakatlık açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Uduokhai için sakatlık açıklaması!

        Beşiktaş, Alman stoperi Felix Uduokhai'nin üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini ve St. Patrick maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 14:00 Güncelleme: 06.08.2025 - 14:02
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        Beşiktaş'a Uduokhai şoku!
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        Beşiktaş, Felix Uduokhai'nin üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle St. Patrick ile oynanacak maçın kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

        İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

        "Baş ağrısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan futbolcumuz Felix Uduokhai'nin yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanmıştır. Felix Uduokhai, takip ve tedavi sürecine İstanbul'da devam etmek üzere St. Patrick maçı kadrosundan çıkartılmıştır."

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