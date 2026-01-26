Habertürk
Habertürk
        Beşiktaş taraftarı, yönetimi istifaya davet etti! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş taraftarı, yönetimi istifaya davet etti!

        Beşiktaş'ın deplasmanda Eyüpspor ile 2-2-berabere kaldığı maçta siyah-beyazlı taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Taraftarlar, aynı zamanda 'Transferler nerede?' tezahüratlarıyla da tepkilerini gösterdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 22:46 Güncelleme: 26.01.2026 - 22:47
        Beşiktaş taraftarından istifa çağrısı!
        Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç içinde ve müsabakanın sona ermesinin ardından yaptıkları tezahüratlarla transferlerin gecikmesine tepki gösterdi.

        Beşiktaş taraftarı, ‘Transferler nerede?’ ‘Serdal Adalı, Beşiktaş nerede?’, ‘Yönetim istifa’ ve ‘Trnasfer yapmayın bırakın gidin’ tezahüratlarıyla yönetime tepkilerini dile getirdi.

        Gerçek Fikri Ne? - 24 Ocak 2026 (ABD-SDG Ortaklığı Nasıl Bitti?)

        Suriye'de gergin bekleyiş. Ateşkes bitti, Suriye'de ne olacak? Terör örgütü SDG ne karar verecek? SDG 15 gün içinde ne karar verecek? Suriye sahasında kritik saatler: Senaryolar neler? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, Akademisyen Prof. Dr....
