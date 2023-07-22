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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK Tirana maçı hangi gün? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Süper Lig'de 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında güçlü Arnavutluk ekibi Tirana ile karşı karşıya geliyor. Sezona Şenol Güneş yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan siyah beyazlıların Tirana karşılaşması ile ilgili ayrıntıları bir araya getirdik...

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 01:54
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        Beşiktaş Tirana maçı için geri sayıma geçildi. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere bu sezon üç kulvarda mücadele edecek olan kartal, 2023-2024 sezonu ilk resmi maçında Tiranaile kozlarını paylaşacak. İşte, Beşiktaş Tirana maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve biletleri hakkında tüm bilgiler...

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        BEŞİKTAŞ TİRANA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

        Beşiktaş Tirana maçı 27 Temmuz Perşembe günü saat 21:00'da oynanacak.

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        BEŞİKTAŞTİRANAMAÇI HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş Tirana maçının yayıncı kanalı S Sport Plus olarak açıklandı.

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        BEŞİKTAŞMUHTEMEL 11

        Mert Günok, Rosier,Romain Saiss, Tayyip Talha, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Aboubakar, Ghezzal, Muleka.

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