"Geri dönmek zor oldu ama başardık"

Beşiktaş'ta bu sezon yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Cyle Larin, İngiliz kulüplerinin markajına girdi. Kanada Milli Takımı'yla çıktığı son iki maçta dört gol atmayı başaran 25 yaşındaki futbolcu için Premier Lig'den iki kulüp devrede.

İngiliz basınında Hitc.com'un haberine göre Cenk Tosun'u Beşiktaş'a kiraya veren Everton, Cyle Larin'in renklerine bağlamak istiyor. Kanadalı oyuncu için bir başka Premier Lig takımı West Ham United'ın da devrede olduğu yazıldı.

Ayrıca Cenk Tosun'un da Beşiktaş'a yeniden kiralanabileceği dile getirildi. Larin, Süper Lig'de forma giydiği 28 maçta 14 gol, 4 asistlik performans sergiledi.