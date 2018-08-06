PSV Eindhoven'ın savunmacısı Nicolas Isimat-Mirin, Fransa ve Hollanda basınında çıkan Beşiktaş transfer iddialarını geçen hafta doğrulamıştı. Fransa basınına konuşan başarılı savunmacı, kendisine gelen en ciddi tekliflerin Rennes ve Beşiktaş'tan olduğunu dile getirmişti.

Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden Telegraaf; PSV Eindhoven'ın, sözleşmesi 2 sezon sonra bitecek oyuncuyu satmaya sıcak baktığı ve 6 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtilirken, Beşiktaş'ın henüz Hollanda ekibiyle temasa geçmediği kaydedildi.

Sporx'te yer alan habere göre Hollanda ekibinin, teknik direktör Mark van Bommel'in Avustralya Milli Takımı'ndan da öğrencisi olan ve Jiangsu Suning'den ayrılarak bonservisini eline alan Trent Sainsbury'yi kadrosuna katmak istedi ve bu nedenile Mirin'i göndermeye sıcak baktığı da iletildi.

NICOLAS ISIMAT-MIRIN KİMDİR?

Beşiktaş ile anlaşmak üzere olduğunu söyleyen Nicolas Isimat-Mirin, stoperde bölgesinde görev alıyor. 26 yaşındaki oyuncu sağ bek mevkisinde de zaman zaman görev alabiliyor. 1.87 boyundaki Isimat-Mirin, Rennes altyapısından yetiştikten sonra Valenciennes ile profesyonel oldu. 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı 2013 yazında Monaco'ya transfer olan 26'lık yıldız, 1 yaz sonra PSV'ye kiralandı. Dönemin PSV Teknik Direktörü Phillip Cocu, gösterdiği performan sonrasında 2.4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katma kararı aldı. Son 3 sezonda PSV'nin as stoperi olan Nicolas Isimat-Mirin, geçen sezon 32 lig, 2 UEFA Avrupa Ligi maçında görev aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ