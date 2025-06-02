Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu dün oynanan müsabakalarla tamamlandı. Beşiktaş, 38 haftada oynadığı 36 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi sonucu sezonu 62 puanla dördüncü sırada tamamladı. Rakip ağları 59 kez sarsan siyah-beyazlı takım, filelerinde ise 36 gole engel olamadı.

Sezona Giovanni van Bronckhorst yönetiminde başlayan Beşiktaş, Hollandalı teknik adamla 12’si Süper Lig, 7’si de UEFA Avrupa Ligi eleme ve grup aşaması ve 1 de Süper Kupa olmak üzere 20 maça çıktı. Bronckhorst, Avrupa’da 7 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, ligde ise 6 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Van Bronchorst’un ardından teknik ekipte yer alan Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe takımın başına geçti. Süper Lig’de 7 müsabakada 2 galibiyet, 4 berberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Topraktepe, Avrupa Ligi’ndeki tek maçında Bodo/Glimt’e 2-1 kaybederken, Türkiye Kupası’nda ise Sivasspor mücadelesinden 1-0 galip ayrıldı. Ardından takımı Norveçli teknik adamı Ole Gunnar Solskjaer’e emanet eden Kartal, sezonu 52 yaşındaki teknik adamla tamamladı. Ligde 17 müsabakaya çıkan Solskjaer idaresindeki Beşiktaş, 9 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Avrupa Ligi’nde 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Ole Gunnar Solskjaer’in takımı, Türkiye Kupası’nda da 3 karşılaşmadan 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle ayrıldı.

YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezona da yönetim değişiklikleri ve seçimler damga vurdu. Dönemin başkanı Hasan Arat’ın istifa kararı almasının ardından İkinci Başkan Hüseyin Yücel başkanlık koltuğuna oturdu. Yücel de kulübün önünü açmak için olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. 29 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen seçimde Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yarıştı. Adalı, 8 bin 901 oy alarak siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı oldu.

Beşiktaş camiası, 11 Mayıs 2025 Pazar günü ise olağan seçimli genel kurul yaşadı. Bu kez mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy aday oldu. Adalı, rakibine büyük bir fark atarak 4 bin 648 oyla 3 yıllığına yeniden başkanlığa seçildi.

DERBİLERDE ÜSTÜNLÜK KURDU

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu derbi galibiyeti alamadan kapatan Beşiktaş, bu sezon ise tam tersine başarılı bir performans sergiledi. Fenerbahçe’yi her iki maçta da 1-0’lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı takım, Galatasaray’a ise deplasmanda 2-1 kaybederken, sahasında rakibini aynı skorla yenmeyi başardı. Bu sonuçlarla Kartal, oynadığı 4 derbiden 3 galibiyet çıkarmayı başardı.

Beşiktaş, aynı zamanda 2004-2005 sezonunun ardından Fenerbahçe ile Süper Lig’de oynadığı iki maçı da kazanarak 20 yıl sonra bir ilki başardı.