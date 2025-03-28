Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti! Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı derbiye dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier'i davet etti. İsviçreli eski hakem, mücadeleyi başkan Serdal Adalı ile Tüpraş Stadyumu'nda izleyecek ve maçın ardından pozisyonları Beşiktaş Youtube hesabından yorumlayacak.

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