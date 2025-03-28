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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!

        Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı derbiye dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier'i davet etti. İsviçreli eski hakem, mücadeleyi başkan Serdal Adalı ile Tüpraş Stadyumu'nda izleyecek ve maçın ardından pozisyonları Beşiktaş Youtube hesabından yorumlayacak.

        Giriş: 28.03.2025 - 13:02 Güncelleme: 28.03.2025 - 13:07
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        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
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        Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Galatasaray derbisine dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier'i davet etti.

        İsviçreli eski hakem, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev derbiyi siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ile birlikte izleyecek.

        Urs Meier, maçın ardından ise pozisyonları Beşiktaş Youtube hesabından yorumlayacak. Meier'in maç esnasındaki önemli pozisyonlar için yorumları da dijital kanallardan duyurulacak.

        2 DÜNYA KUPASI, 2 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA GÖREV YAPTI

        Urs Meier, 1998 ve 2002 Dünya Kupası ile EURO 2000 ve EURO 2004'te görev aldı.

        İsviçreli eski hakem, 2002'de Real Madrid'in Bayer Leverkusen'i yendiği Şampiyonlar Ligi finalini de yönetti.

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