Beşiktaş ve Galatasaray'dan Olivier Boscagli derbisi
Beşiktaş ve Galatasaray, PSV Eindhoven forması giyen Olivier Boscagli ile ilgileniyor. Siyah-beyazlıların önerdiği rakam da belli oldu
Hollanda basınından Eindhovens Dagblad'da yer alan habere göre; Kartal ve Aslan, Hollanda ekibinde oynayan Boscagli'yi kadrosuna katmak istiyor.
Sol stoper ve sol bek oynayabilen 26 yaşındaki savunmacı için iki kulübün girişimde bulunduğu belirtildi.
Haberde ezeli rakiplerin dışında Avrupa'nın üst düzey takımlarından da başarılı stopere ilginin olduğu belirtildi.
Yine Eindhovens Dagblad'ın aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş, PSV'nin 26 yaşındaki stoperi Olivier Boscagli için 10-15 milyon euroyu gözden çıkardı ama bu miktar PSV için yeterli olmadı.
PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, daha önce Boscagli'yi "gördüğüm en teknik oyuncu" olarak nitelendirmişti.
PSV, 2019 yılında Olivier Boscagli'yi Fransız ekibi Nice'den 2 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
Kariyerine Nice U19'da başlayan Boscagli, Nice'in alt yaş kategorilerinde ve B takımında forma giydikten sonra dikkat çekti.
2017-18 sezonunu Fransa 3. Lig takımlarından Nimes Olympique'de geçiren Boscagli, bir sonraki sezon ise PSV'nin yolunu tuttu.
Geçen sezon Hollanda ekibinde top koşturan 26 yaşındaki savunmacı, 47 karşılaşmada forma giyerek 4 bin 75 dakika sahada kaldı. Boscagli, 3 gol ve 4 asistle oynadı.