Beşiktaş bu akşam dördüncü hazırlık maçına çıkacak. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş Belçika takımı Westerlo ile karşılaşacak. Antalya'da oynanacak maç öncesi sporseverler Beşiktaş Westerlo maçının hangi kanalda ve saat kaçta oynanacağını sorguluyor. İşte detaylar...