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Beşiktaş-Westerlo maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Beşiktaş hazırlık maçı mücadelesinde bu akşam Westerlo ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar Belçika 1. Lig takımlarından Westerlo ile mücadele edecek. Futbolseverler için Beşiktaş Westerlo maçı saati ve kanalını haberimizde bir araya getirdik. İşte detaylar...

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  • Beşiktaş Westerlo maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş Westerlo hazırlık maçı saat kaçta?

    Beşiktaş bu akşam dördüncü hazırlık maçına çıkacak. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş Belçika takımı Westerlo ile karşılaşacak. Antalya'da oynanacak maç öncesi sporseverler Beşiktaş Westerlo maçının hangi kanalda ve saat kaçta oynanacağını sorguluyor. İşte detaylar...
  • Beşiktaş Westerlo maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş Westerlo hazırlık maçı saat kaçta?

    BEŞİKTAŞ - WESTERLO HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

    Beşiktaş Westerlo maçı 11 Aralık Pazar günü oynanacak ve karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
  • Beşiktaş Westerlo maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş Westerlo hazırlık maçı saat kaçta?

    BEŞİKTAŞ - WESTERLO HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş Westerlo maçı S Sport 2 kanalından canlı izlenebilecek.
  • Beşiktaş Westerlo maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş Westerlo hazırlık maçı saat kaçta?

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