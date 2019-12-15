Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. gelecek. Ligde son 6 karşılaşmasını kazanan teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki siyah-beyazlı takım, haftaya 27 puanla ikinci sırada girdi. Beşiktaş, yarın taraftarı önünde galip gelerek, seriyi 7 maça çıkarmayı amaçlıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 20 puanla haftaya 8. sırada girdi.

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak Yılmaz

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

EVİNDE 18 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, evindeki son 18 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki karşılaşmalarda 13 galibiyet ve 5 beraberlikle 44 puan topladı. Beşiktaş, bu seride toplam 37 gol attı, kalesinde 16 gol gördü.

35 MAÇTIR GOL ATIYOR

Siyah-beyazlı ekibin ayrıca, Süper Lig'de iç sahada 35 maçlık gol atma serisi bulunuyor. Ligde en son 2017-2018 sezonunda Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada evinde fileleri havalandıramayan Beşiktaş, bu bakımdan tarihinin en uzun serisini bugün de sürdürmeye çalışacak.

ABDULLAH AVCI İLE SERGEN YALÇIN KARŞI KARŞIYA

Sezon başında Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı ile siyah-beyazlı taraftarların geçen sezonun son haftalarında takımın teknik direktörü olması yönünde tezahüratlarda bulunduğu Sergen Yalçın, takımlarının başarısı için taktik verecek.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Süper Lig'in ilk 6 haftasında alınan kötü sonuçlar sırasında Avcı'yı istifaya davet edip Sergen Yalçın lehine tezahüratlarını sürdürmüştü. Taraftarlar, ligde takımına üst üste 6 maç kazandıran Abdullah Avcı'yı 13. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından sahaya davet edip, tecrübeli teknik adama bu kez sevgi gösterisinde bulunmuştu.

ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı takımda Fenerbahçe ile gelecek hafta oynanacak derbi öncesi Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Necip Uysal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon üçer kez sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında da sarı kart gördükleri takdirde 16. haftadaki Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşecek.

SAKAT OYUNCULAR

Siyah-beyazlı ekipte Douglas Santos ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor. Bu oyuncular mücadelede forma giyemeyecek.

5. RANDEVU

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında son 2 sezonda yapılan 4 maçtan 3'ünü siyah-beyazlılar kazandı, bir müsabaka berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 7 golüne, Malatya temsilcisi 3 golle yanıt verdi.